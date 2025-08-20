テレビの前のみなさんは、8月19日の午後11時すぎ、この南西方向の空が光った現象をご覧になられたでしょうか？。西日本の各地で目撃されたこの現象、その正体を専門家に解析してもらいました。これは、徳島阿波おどり空港に設置した四国放送の情報カメラの映像です。時間は19日の午後11時8分ごろ。南の空に光る玉のようなものが、流れ落ちる様子が映っています。拡大してみると光の玉は、時折強く輝き、色を変えながら落ちてくる様