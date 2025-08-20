女性の健康や、社会での活躍を支援する団体や個人をたたえる賞の初の授賞式が20日、開かれました。横田千代子さん「困難な問題を抱えた女性たちが日本中にはたくさんいらっしゃいます。そういう女性たちを今後も支え、ともに歩んでいく」女性支援に取り組んだ個人などを表彰する「女性支援・Well-being Award」の第1回授賞式が20日開かれ、大賞には女性自立支援施設・いずみ寮の施設長、横田千代子さんが選ばれました。横田さんは