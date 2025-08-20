◇パ・リーグソフトバンク―西武（2025年8月20日みずほペイペイ）女性アイドルグループHKT48の市村愛里（24）が20日のソフトバンク―西武戦のセレモニアルピッチに登板した。メンバーとマウンド上で「半袖天使」を歌った後に背番号「48」のユニホームを着た女子右腕は、ホームベースを見つめると捕手役には“推し選手”の川瀬が登場。興奮しながら投げたがノーバウンドでグラブに収まって大歓声を浴びた。「キャッチャ