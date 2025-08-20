パレスチナ自治区ガザ北部ガザ市で、イスラエルの攻撃後の現場を調べる人々＝20日（ロイター＝共同）【エルサレム共同】イスラエル軍は20日、パレスチナ自治区ガザの中心都市、北部ガザ市の制圧計画に伴い、約6万人の予備役に招集命令を出したとX（旧ツイッター）で発表した。英スカイニューズ・テレビは19日、既にガザ市から数千人が退避したと報じた。軍は周辺の攻撃を強めており、本格侵攻を恐れた住民の移動が進んでいるもよ