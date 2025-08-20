会合後、取材に応じる石川県輪島市の坂口茂市長（右）ら。左は馳浩知事＝20日午後、輪島市石川県などは20日、伝統工芸品の「輪島塗」を担う若手の養成施設を2028年度以降、同県輪島市で開校する基本構想をまとめた。輪島塗を巡っては、産地の輪島市が昨年の能登半島地震や豪雨で被災したほか、職人の高齢化、後継者不足といった課題を抱えており、養成施設を通じて新商品開発や市場の開拓、担い手や観光客の呼び込みを目指す。