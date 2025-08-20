気象台は、午後6時12分に、大雨警報（土砂災害）を三種町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・三種町に発表 20日18:12時点秋田県では、21日昼前まで土砂災害に、21日未明まで低い土地の浸水に、20日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■秋田市□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒・浸水21日未明にかけて警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報20日夜遅くにかけて