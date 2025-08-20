鶴岡市中心部で19日早朝から20日未明にかけてクマの目撃情報が相次ぎました。クマはその後、赤川沿いに市街地から離れたとみられています。鶴岡市と警察によりますと19日早朝、鶴岡市中心部の鶴岡公園や鶴岡工業高校前でクマ1頭が目撃されました。その後、日中は目撃情報が途絶えましたが夜になって同じ個体とみられるクマの目撃情報が相次ぎました。午後8時20分頃、鶴岡市中心部の鶴岡公園内にある大寶館付近でクマ1頭が目撃され