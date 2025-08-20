先月1カ月間の訪日外国人の数は340万人を超え、7月としての過去最多を更新しました。【映像】多くの観光客が集まる東京・浅草の様子日本政府観光局によりますと、7月の訪日外国人客数は343万7000人と、7月として最も多かった去年を14万人以上上回りました。学校の休みに合わせた訪日需要が高まり、台湾からの訪日客は単月で過去最多に、アメリカやフランスなどからも7月として過去最多でした。国・地域別では中国からが最