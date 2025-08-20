2人の死因は落雷による感電死だったことが分かりました。18日未明、大分県にある陸上自衛隊の日出生台演習場で、隊員2人が心肺停止の状態で倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。司法解剖の結果、2人の死因は雷による感電死と分かりました。亡くなったのは玖珠駐屯地西部方面戦車隊に所属する3等陸曹の谷津剣斗さん（25）と、久保田愛悠さん（21）です。2人は潜入訓練に参加していて、ペアで行動していました。