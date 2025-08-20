8月19日の夜、県職員の男が、出張先の岡山市にある商業施設で、女性のスカートの中を盗撮した疑いで現行犯逮捕されました。逮捕されたのは、県の農林水産総合技術支援センターに勤務する26歳の男です。警察によりますと、男は19日の午後6時ごろ、岡山県岡山市の大型商業施設で、10代女性の後ろから近づき、スカートの中をスマートフォンで動画撮影した性的姿態等撮影の疑いがもたれています。警備員から「