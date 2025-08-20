私立高校生の学費負担軽減や助成の拡充を求めて、全国の私立学校の教職員でつくる団体が8月20日、県に要請書を提出しました。県に要請書を提出したのは、全国の私立学校の教職員でつくる「全国私立学校教職員組合連合」です。（全国私立学校教職員組合連合・葛巻真希雄 書記長）「規模（私立学校数）が少ないからこそ、思い切った拡充をお願いしたいという要請をしたところです」県では現在、私立高校において年収590万円未満の世