「日本三大ばやし」の1つ、ユネスコの無形文化遺産にも登録されている、鹿角市の「花輪ばやし」が19日始まりました。豪華けんらんな屋台が、にぎやかなお囃子とかけ声を響かせ、花輪のまちは熱気に包まれています。その起源は平安時代に遡るとも言われる鹿角市の「花輪ばやし」。花輪地区にある幸稲荷神社の祭典で、豪華絢爛な屋台がにぎやかなお囃子とかけ声を響かせながら、まちをめぐります。ユネスコの無形文化遺産にも登録さ