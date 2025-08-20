沖縄県で開かれている全国中学校体育大会＝全中の陸上競技、男子4×100メートルリレーで、秋田東が3位に入りました。42秒53の東北中学記録を持つ秋田東。目標の41秒台には届かなかったものの、東北中学新記録をさらに更新しています。秋田東は第7レーン。1走は、スタートダッシュに定評がある工藤陽仁選手。チームを勢いづけます。2走は200メートルが専門の佐藤汰一選手。力強い加速でグング