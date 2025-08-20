JAが農家に前払いするコメの概算金について、JA全農あきたは県内の組合長を集めた会議を開きました。金額は去年まで公表されてきましたが、今年は非公表です。関係者からは「2万9千円から3万円程度の額が示されたのではないか」といった声が聞かれました。価格の高騰による消費者離れを懸念する声も聞かれる中、今後の店頭価格への影響が注目されます。非公開で行われた20日の組合長会議。コメの調達競争が激化する中卸売業者が直