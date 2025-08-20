20日朝、潟上市で酒気を帯びた状態で車を運転したとして潟上市議会の議長が現行犯逮捕されました。男は歩行者との接触事故を起こし、60代の女性が軽いけがをしています。酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されたのは潟上市昭和大久保の会社役員で潟上市議会の議長、小林悟容疑者74歳です。五城目警察署の調べによりますと、小林容疑者は20日午前6時20分ごろ、自宅近くの県道で酒気を帯びた状態で普通乗用車を運転した疑いが持たれて