先月31日に北秋田市でクマに襲われ意識不明となっていた73歳の女性が20日死亡しました。クマに襲われて死亡した人は、県内で今年初めてです。亡くなったのは北秋田市上杉の三浦秀子さん73歳です。北秋田警察署の調べによりますと、三浦さんは先月31日の午後11時ごろ、グループホームの玄関付近で頭から血を流して倒れているのが見つかり、傷痕からクマに襲われたと確認されていました。三浦さんは意識不明の状態で病院