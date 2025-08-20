大仙市に住む93歳の男性が自宅で刺し殺された事件で、警察は同居する51歳の長男を殺人の疑いで逮捕しました。警察の調べに対し、容疑を認めているということです。熊谷奈都子記者「進藤容疑者を乗せた車が大仙警察署を出ていきました。このあと秋田地方検察庁に身柄が送られます」殺人の疑いで逮捕、送検されたのは、無職の進藤藤行容疑者51歳です。この事件は18日、大仙市協和峰吉川字高見の進藤藤義さん93歳が自宅の寝室で血を流