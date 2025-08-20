サマーソニック前夜の8月15日、ソニックマニア（SONICMANIA）が幕張メッセにて開催された。日本屈指の巨大オールナイト・フェスには今年も、クラブミュージック、ラップ、ポップなど幅広いジャンルのアーティストが集結。当日の総括レポートをお届けする。海外勢を総括──超大物からニューカマーまで躍動Common©︎SUMMER SONIC All Rights Reserved.今年のソニックマニアで海外勢の一番手を務めたのは、シカゴヒップホ