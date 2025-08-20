警察官を名乗る男などから「無実を証明するために所有する財産を調べる必要がある」などとウソを言われ、神奈川県に住む地方公務員の男性が約1億4000万円をだましとられる詐欺被害に遭ったことがわかりました。警察によりますと、神奈川県二宮町に住む地方公務員の男性（60代）は、ことし2月から5月までの間、ショッピングサイトのサポートセンターを装った男から電話で「携帯電話が有料サイトに登録され未納料金が発生している」