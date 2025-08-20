人気歌い手として活躍したluz（ルス、本名帯刀光司＝たてわき・こうじ）さんが19日に死去していたことを20日、公式Xが発表した。32歳だった。luzさんの公式X（＠luz_info）を通じて、所属事務所・ESPERANZAの代表取締役・市橋秀幸氏の名義で「弊社所属のアーティストluz（本名：帯刀光司）が、2025年8月19日、急逝いたしました。あまりに突然の出来事に、関係者一同、深い悲しみに暮れております。生前に賜りましたご温情に心