小惑星アポフィス（手前）を観測する「RAMSES（ラムセス）計画」に使用される探査機のイメージ（ESA提供）地球に接近する小惑星アポフィスの観測に挑む欧州宇宙機関（ESA）の「RAMSES（ラムセス）計画」に日本が機器や探査機打ち上げ用のロケットを提供し、参加を目指すことが20日、関係者への取材で分かった。ESAからの打診に応える。文部科学省が2026年度予算の概算要求に盛り込む。アポフィスは29年4月、地球から約3万2千キ