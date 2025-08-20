中国５県を主会場に行われた全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は２０日、閉幕した。最終日は山口市で水球の決勝があり、前橋商（群馬）が１７年ぶり１１度目の優勝を飾った。斎藤優輝主将は「念願がかなった。支えてくれた全ての人に感謝している」と語った。大会は７月２３日に開幕し、３０競技が行われた。陸上男子１００メートルで星稜（石川）の清水空跳（そらと）選手がＵ１８（１８歳未満）の世界最高記録