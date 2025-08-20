「ヤクルト−巨人」（２０日、神宮球場）巨人・岡本和真内野手とヤクルト・村上宗隆内野手が試合前に談笑した。今季はともに怪我で離脱する期間が長く、ここまで岡本は８本塁打、村上は７本塁打。それでも岡本は前日に２安打、村上は８月だけで５本塁打をマークするなど、存在感を示している。ＷＢＣ日本代表ではチームメートとなり、オフには食事をするなど親交も深い間柄。スーパースター２選手の交流に、スタンドのファ