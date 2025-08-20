腰の違和感で１０日に出場選手登録を抹消されていたＤｅＮＡのトレバー・バウアー投手が、２１日の広島戦（横浜スタジアム）で先発し、１軍復帰する。「きょうは状態がいい、明日、そういった症状が出ないといいなと思っている」と穏やかな表情で話し、「やっぱり勝つこと。チームとして勝たなければいけない状況なので。自分自身としてもこの３カ月くらい勝ちがついていない状況なので、とにかく勝つことを一番大事にしたい」