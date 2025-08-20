韓国の５人組ガールグループ・ＮｅｗＪｅａｎｓの所属事務所として知られる、ＨＹＢＥＭＵＳＩＣＧＲＯＵＰレーベルのＡＤＯＲ（アドア）が、８月２０日に副代表のイ・ドギョン氏を新代表取締役に選任したことを発表した。ＡＤＯＲは、新代表の選任理由について「アルバムや公演など、アーティスト活動の企画・マネジメントを行うレーベルとしての運営を本格化するため」とした。同社は２０２４年８月、制作と経営の分離
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 男性同士で行為…警察来て大騒ぎ
- 2. 歌い手・luzさんが死去
- 3. luzさん死去に「お前らのせい」
- 4. 團十郎弟子 7月末で廃業していた
- 5. 瑶子さまの姿が波紋…姉お怒りか
- 6. カスハラ客 一発で黙らせる2文字
- 7. 「10日間の拷問」に挑み死亡 仏
- 8. 田中圭 驚愕のクルクルヘア姿に
- 9. 線路に女性座り込む 43本が運休
- 10. クリス・ハートの子巡る審判終結
- 1. 男性同士で行為…警察来て大騒ぎ
- 2. 瑶子さまの姿が波紋…姉お怒りか
- 3. カスハラ客 一発で黙らせる2文字
- 4. 線路に女性座り込む 43本が運休
- 5. クマ目撃 都内でもすでに130件
- 6. 謝罪報道 読売が文春に抗議文
- 7. ローマ字表記 70年ぶりに変更へ
- 8. 山田涼介「CrazyRaccoon」に加入
- 9. 所持金6円で17万円あまりの飲食
- 10. 【速報】南海トラフ「巨大地震警戒」事前避難対象は約52万人 国の初の調査で明らかに
- 1. 東京都で生活保護率9割の街 実態
- 2. 「七光」米山氏の夫婦喧嘩に発展
- 3. 実食も！新幹線が「U.F.O.」一色
- 4. 児童2人殺害した女 娘の手紙に涙
- 5. 鎌倉高校前駅 無法地帯へと変貌
- 6. 防衛省「超音速爆弾」量産着手へ
- 7. はま寿司で洗剤混入 3歳女児入院
- 8. エコー写真の大量出品にドン引き
- 9. 豊島九段が感じた羽生九段の異変
- 10. 盆踊り前夜祭にマジックミラー号
- 11. 広陵高OB 報道に「気持ち悪い」
- 12. 甲子園アルプス席に超有名人登場
- 13. ［深層ＮＥＷＳ］自民総裁選、前倒しの動きに小泉農相「世論は冷ややかな状況だ」
- 14. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
- 15. 驚愕 警察官に職質された服装
- 16. 人口減対策、全体で機運を 次期知事会長の阿部守一氏
- 17. 年会費無料で「優待特化」 ポイントだけじゃない、日常におトクを添える「JCBカード S」登場
- 18. 高島屋、批判殺到も株上昇のワケ
- 19. 石破首相が「きれいに身を引ける」タイミングは…総裁選前倒し判断に向け自民選管始動、退陣表明へ圧力強まる
- 20. 日韓、共通課題克服へ次官級協議 少子化・地方創生
- 1. 「10日間の拷問」に挑み死亡 仏
- 2. 日本人2人銃殺「ボス」が依頼か
- 3. 李在明氏の「反日感情」は後退か
- 4. 訪日客 初めて牛タン食べて一言
- 5. 「反日」映画が記録的な大ヒット
- 6. 比の日本人2人銃殺 8人が関与か
- 7. プーチン氏「集団防衛義務」同意
- 8. KiiKiii 初の音楽番組1位を獲得
- 9. 米露会談 正恩氏にも免罪符か
- 10. 切断された人間の頭部を発見 墨
- 1. 「ポケカ」出品禁止にしないワケ
- 2. 大企業に受かる学生 何で決まる?
- 3. 不満多い「ブラック企業」ランク
- 4. 29日ハッピーセット企画 見送り
- 5. 月収1000万稼ぎたい 女性の職業
- 6. 江戸時代「きんつば」流行った訳
- 7. 空き家所有者がやってはいけぬ事
- 8. ドコモ改悪 8〜9月に変わること
- 9. サブスク疲れ? 見放題の落とし穴
- 10. 子どもは「高年収家庭」出身だと“貧乏”にならない？ 日本で半数以上が「平均年収以下」の今、お金持ちが“連鎖”する現実とは
- 1. サイゼの人気メニュー終了で悲嘆
- 2. 「Siri」アップル社内で懸念の声
- 3. 世界で最も安いPCケース 発表
- 4. 閉店後も愛され続けた「おもちゃのハローマック」その″生き残り″が発見され話題に
- 5. MVNO各社のeSIMサービス内容
- 6. 携帯電話サービス「povo2.0」にて新規契約でデータ追加5GB（3日間）がもらえる！YouTube チャンネルメンバーシップ1カ月無料も90％で当たる
- 7. 現時点で最高級のノイキャン。Boseのワイヤレスイヤホン、AIでさらに賢く
- 8. まどか☆マギカ 11話で再構築
- 9. 「しみぬきトントン」使ってみた
- 10. 見える！冷える！速すぎるポータブルSSD
- 11. 「Pixel 10 Pro」＆「Pixel 10 Pro XL」はメモリ容量16GBで最大100倍ズームのカメラを搭載
- 12. 映画「F1」日本国内興収20億円超
- 13. 扇風機のコードレス化 利点は
- 14. 美しき作品を約30点展示予定！ベッティナ・ランス写真展『密室』No11を開催【Art Gallery M84】
- 15. 「Nothing」ヘッドホン 日本上陸
- 16. 東京下町の鞄工場でハンドメイド。お散歩バッグに最適なレザースコッシュ「INNFITH」
- 17. Googleメッセージに新しいスパム撃退機能が登場、ヌードを自動的にぼかす機能も
- 18. オン 絶好調 ゼンデイヤやロエベとの提携で突き進むスポーツ × ファッションの「あいだ」
- 19. ノースフェイス コスパ良い理由
- 20. 米大学に「恥ずかしくなった」
- 1. 大量マネジャー18人 断らぬワケ
- 2. 国に帰れ 球児に差別投稿相次ぐ
- 3. 最新ランク 日本選手12人
- 4. レッド吉田 東洋大へ行き後悔
- 5. 「銀だこ」の価格に日本人驚き
- 6. 八村塁「日本強くなってほしい」
- 7. 菅野、来季は単年25億円規模か
- 8. 北島康介氏が一般女性と不倫か
- 9. 中田翔 巨人時代の厳しい取材
- 10. 熱闘甲子園 過剰な演出が物議
- 1. 歌い手・luzさんが死去
- 2. luzさん死去に「お前らのせい」
- 3. 團十郎弟子 7月末で廃業していた
- 4. 田中圭 驚愕のクルクルヘア姿に
- 5. クリス・ハートの子巡る審判終結
- 6. 生きづらい 磯山さやか語るHSP
- 7. 長谷川豊氏 福山雅治の件に疑問
- 8. 新サービス 松本人志の復帰注目
- 9. 「山口百恵の再来」と話題の女優
- 10. 元放送作家 福山の主張に疑問
- 1. 知っておきたい地球の理系雑学
- 2. 過去にいじめた男子 再会に呆れ
- 3. 友人から妬まれている人のサイン
- 4. 掃除やる気0 主婦の怠惰に共感
- 5. GU「きれいめブラウス」が値下げ
- 6. 稀な病気「膣がん」疑うべき症状
- 7. 新世代の「ウェルビーイング」
- 8. 【8月29日(金)まで】Amazonで何度でも500ポイントがもらえる！日用品フェアで買うべきおすすめ20選
- 9. 職場で好印象な華やかトップス
- 10. セルフレジ利用でトラブル相次ぐ