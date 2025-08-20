8月18日、お昼のバラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）が放送され、ゲストに、俳優でタレントの大澄賢也が登場した。その近影が話題を集めている。「この日、大澄さんは2025年9月からスタートする音楽劇『謎解きはディナーのあとで』で共演する、元KAT-TUNの上田竜也さんとともに出演しました。現在は、舞台やミュージカルなどを中心に活躍を続けている大澄さんは、バラエティ番組に出演するのは約10年ぶりのようで、番組