１９日の日本テレビ「踊る！さんま御殿！！」では、「独身有名人のお金の失敗ＳＰ」が放送された。センターのゲスト席に歌手・辛島美登里（６４）が登場。ショート髪に、白ノースリーブ姿で、明石家さんまに「初めまして。バラエティーも初めてなので」とにこやかに挨拶した。デビュー３６年、「サイレント・イヴ」の大ヒットから３５年。自宅ではアイスクリームを節約のためファミリーパックで買うも、食べ始めると止まらず