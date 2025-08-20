本田3姉妹の長姉でプロフィギュアスケーターの本田真凜（まりん）が、8月19日に自身のInstagramを更新。8月21日の、24歳の誕生日に発売される1st写真集『MARIN』を前に「発売まで後2日!!」の文字をかぶせて微笑む写真などを公開した。真凛は《全部サイン書いてきましたぁぁあ当たり9冊、大当たり1冊いれときました》と投稿。コメント欄には《可愛すぎる天使》《当たりと大当たり気になる!!》《真凜ちゃん、いよいよだねぇ》