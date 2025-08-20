8月19日、五輪金メダリストの元競泳選手であり、東京都水泳協会の会長のほか、アスリートのマネジメントなども手掛ける北島康介の不倫疑惑を『週刊文春』が報道した。2004年アテネ五輪と、それに続く2008年北京五輪において、100m平泳ぎと200m平泳ぎの2種目で2連覇を成し遂げた日本水泳界のレジェンドである北島。2013年9月には男女3人組の音楽ユニット「girl next door」（以下、ガルネク）のボーカリストだった千紗と結婚。2