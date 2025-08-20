◆パ・リーグ日本ハム―オリックス（２０日・エスコン）大人気アイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」が試合前のファーストピッチセレモニーに登場した。投球前には、ミニライブを行い、「倍倍ＦＩＧＨＴ！」を熱唱。スタンドには熱狂的なファンの姿もあり、コールが鳴り響いた。ベンチでは奈良間が共に熱唱するシーンもあった。ファーストピッチは、北海道出身の小川奈々子が務め捕手・有薗へ投球。足を大きく上げるフォ