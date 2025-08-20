◆陸上トワイライト・ゲームス（２０日、横浜市日産スタジアム）報知新聞社など後援男子１００メートルタイムレース決勝が行われ、小池祐貴（住友電工）が１０秒１５（向かい風０・３メートル）で優勝した。関口裕太（早大）が１０秒２２で２位、井上直紀（早大）が１０秒２３で３位だった。７月の日本選手権３位の関口、同４位の井上、同５位の小池は９月の東京世界陸上の参加標準記録（１０秒００）を突破すれば代表入りが確