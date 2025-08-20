【新華社ラサ8月20日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は20日、中央の代表団を伴い特別機で西蔵自治区ラサ市に到着した。自治区成立60周年の祝賀行事に出席する。