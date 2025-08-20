◆第１２回フルールカップ・Ｈ３（８月２０日、門別競馬場・ダート１２７０メートル）【１２Ｒ】ミスティライズの末脚発揮に期待する。デビュー２戦目の前走、リリーＣは好位から立ち回った勝ち馬リュウノフライトに対して、追走に手いっぱいで最後方から流れに乗れず。明らかに１０００メートルは短い印象だったが、直線外から息の長い末脚で２着猛追。上がり３ハロンは勝ち馬を０秒５上回って、地力を十分示すとともに体も１２