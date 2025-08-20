8月20日 発表 日本マクドナルドは、8月29日開始を予定していたハッピーセットのキャンペーンの実施を見送ることを発表した。 今回の見送りの理由については、ハッピーセット関連施策見直しの一環としている。なお、次回予定されていたキャンペーンは「ワンピースカードゲーム」だったとのこと。 8月29日からは、過去のキャンペーンで配布されていた