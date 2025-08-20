グローバルグループ・JO1が、10thシングル「HandzIn My Pocket」（読み：ハンズインマイポケット）を10月22日にリリースすることが決定し、イメージポスターが公開された。【ライブ写真】不気味な美しさ…指揮棒を振るJO1・川尻川尻蓮今作のキャッチコピーは「You’ll never guess what’s in my pocket.表になった瞬間、ゲームは変わる」。隠してきた感情、磨いてきた実力、まだ出していない可能性など、想像以上の可能性が目