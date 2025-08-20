グローバルガールズグループ・cosmosyが、31日に東京・味の素スタジアムで開催される『a-nation 2025』にオープニングアクトとして出演し、日本初パフォーマンスを行うことが発表された。【動画】4人の戦う姿に注目！「BabyDon’Cry＝BreakingTheLove」ミュージックビデオcosmosyは、a'mei、de_hana、himesha、kamionで構成される、全員10代の日本人4人組グローバルガールズグループ。昨年12月31日にプレデビューシングル「zig