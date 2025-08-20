WEST.の神山智洋とTravis Japanの中村海人が共演するLeminoドラマ『ミッドナイト屋台2〜ル・モンドゥ〜』第4話が、きょう20日深夜0時から配信される。横浜のご当地アイドルグループ「ビーチサイド」のメンバー・神崎エリナ（向井怜衣）が、別の人気アイドルグループに移籍するかどうかで悩む、というストーリーが展開される。【場面写真】意味深な表情…同じ方向をみつめる神山智洋＆中村海人今作は東海テレビ制作、フジテレビ