タレントの菊地亜美（34）が20日、自身のインスタグラムを更新。長女と次女とおそろいのパジャマを着た“ほっこり”3ショットを公開した。【写真】「幸せな光景すぎ」菊地亜美と長女＆次女の“おそろいパジャマ”3ショット菊地はハートなどの絵文字を添え、1枚の写真をアップ。白地に赤いハートの柄がプリントされたパジャマに身を包んだ3人が、くっついてベッドに横たわっている。日常の癒やしあふれるほほ笑ましい光景を披露