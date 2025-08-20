集中豪雨の影響で、一部区間で運転見合わせが続いている肥薩線について、来月1日から始まるバスの代替運行の停車駅がきょう20日に発表されました。 JR肥薩線は、吉松と隼人の間で運転を見合わせています。来月1日からバスの代替運行を予定していて、JR九州は20日、バスの停車駅を発表しました。 停車する駅は、吉松駅、栗野駅、大隅横川駅、植村駅、霧島温泉駅、嘉例川駅、日当山駅、隼人駅です。 中福良駅、表木山駅には停車し