■陸上・第20回トワイライトゲームス（20日、日産スタジアム）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子100mは小池祐貴（30、住友電工）が10秒15（−0.3m）で優勝を飾った。小池はレース後半にかけて加速し組1着でフィニッシュ。東京世界陸上の参加標準記録（10秒00）に0秒15届かずもレースを制した。小池は世界陸上で23年のブダペスト大会、22年のオレゴン大会に出場している。今月16日に行われたアスリート・