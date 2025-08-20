都内在住の女性らに株式や仮想通貨などの運用に関する、うその投資話を持ち掛けて現金をだましとったとして警視庁に逮捕された40代の女性2人について、東京地検はきょう（20日）付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。一方、同じく逮捕されていた渡辺雄介被告については詐欺の罪で起訴しました。