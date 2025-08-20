コンビニのミニストップの一部店舗が店内調理品の消費期限を偽って販売していた問題で、不正が判明した兵庫県の2店舗のオーナーが保健所の聴取に対し「売れ残って廃棄するのはもったいない」との趣旨を説明していたことが20日、分かった。店頭に立つオーナー自ら偽装し、期限を3〜4時間延長していたことも判明した。この2店舗は川西見野2丁目店と川西西多田店。保健所によると、オーナーは「1年半〜2年ほど前からやっていた」