【あの頃、テレビドラマは熱かった】W浅野は温子よりゆう子が「謙虚だった」「愛という名のもとに」（1992年／フジテレビ）◇◇◇バブル景気が崩壊し、就職氷河期の入り口でもあった1992年。この年の1月、フジテレビの月9と並んで高視聴率ドラマを連発していたフジ木10の“木曜劇場”で放送されたのが、「愛という名のもとに」だ。前年1月期の月9「東京ラブストーリー」でヒロイン赤名リカを演じ、一躍人気女優と