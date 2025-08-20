小泉農水相は、随意契約で売り渡された備蓄米について、8月末としていた販売期限を延長することを正式に発表した。出回り始めた新米について、高値となる可能性が指摘される中、備蓄米の影響など、今後の価格動向が焦点となる。精米店の​店主「佐賀県産コシヒカリの価格は4割ほどアップ」8月末に迫る随意契約による備蓄米の販売期限を延長することを、小泉農水相が発表した。小泉農水相：こんなにも、備蓄米が世の中に届くに