【碓井広義 テレビ 見るべきものは!!】木村文乃「愛の、がっこう。」絶妙なバランスを保つ真夏の学園ドラマ13日に放送された「八月の声を運ぶ男」（NHK）は実話に基づくドラマだ。元長崎放送記者でジャーナリストの伊藤明彦。長年たった一人で全国を歩き、1000人以上の被爆者の声を録音して残した。2009年に72歳で亡くなっている。ドラマの主人公は伊藤がモデルの辻原保（本木雅弘）だ。自費による被爆証言取材活動を続ける中