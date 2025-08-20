酒気帯び運転の疑いで、福岡県宇美町の会社員、本村晃平容疑者（35）が20日に逮捕されました。当初は飲酒検査を拒否していて「運転する前に酒を飲んだ記憶はない」と容疑を否認しています。警察によりますと、本村容疑者は16日午前4時すぎ、志免町志免中央で、酒を飲んだ状態で軽乗用車を運転した疑いです。本村容疑者は、通報で駆けつけた警察の呼気検査を拒否していましたが、その後の病院での血液検査で、基準値を超えるアルコ&