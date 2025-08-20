敵地ロッキーズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、敵地ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席で6試合ぶりとなる44号を放つなど5打数1安打2打点で、チームの11-4の勝利に貢献した。試合は大量リードになったが大谷は途中交代せず出場し続けた。地元放送席が立ち続ける理由を推察していた。10-4とリードした9回の打席に入った大谷。三飛に倒れたが、米カリフォルニア州地元局「スポーツネ