9月に山形市で開催される「日本一の芋煮会フェスティバル」の概要が20日発表されました。物価高騰などの影響を受け、芋煮の販売価格が100円値上げされます。ことしで37回目を迎える「日本一の芋煮会フェスティバル」は、月14日に山形市の馬見ヶ崎川河川敷を会場に開催されます。直径6.5メートルの大鍋「3代目鍋太郎」で去年と同じくおよそ3万食が提供されます。ことしは、物価高騰や人件費、輸送コストの上昇などから芋煮の