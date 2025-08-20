日本時間１８時００分にユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（7月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（HICP・確報値）（7月）18:00 予想2.0%前回2.0%（2.0%から修正）（前年比) 予想2.3%前回2.3%（コア・前年比)