◇セ・リーグDeNA―広島（2025年8月20日横浜）今月7日に出場選手登録を抹消されたDeNA・松尾汐恩捕手（21）が、約2週間ぶりに1軍に復帰した。打力が武器の高卒3年目捕手。抹消中に2軍で7試合に出場して25打数11安打の打率・440、6打点。18、19日と直近2試合連続で本塁打を放った。DeNAはこれまで戸柱、山本の捕手2人体制だったが、今後は松尾を入れた3人になる。